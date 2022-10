Pressfocus Na zdjęciu: Stanislav Lobotka

Stanislav Lobotka stał się obiektem zainteresować Chelsea. Temat transferu szybko stał się nieaktualny przez reakcję, na którą zdecydowało się Napoli.

Stanislav Lobotka zostanie niedługo doceniony przez Napoli

Słowak ma podpisać nowy kontrakt z neapolitańczykami

To efekt jego dobrej formy oraz zainteresowania ze strony Chelsea

Napoli odpiera zainteresowanie Chelsea

Nie kończą się zachwyty nad formą sportową Napoli. Ta jest bowiem rewelacyjna. Luciano Spaletti zbudował kapitalnie funkcjonującą maszynę, która przewodzi w tabeli Serie A oraz swojej grupie w Lidze Mistrzów. Na tym, że neapolitańczycy prezentują się tak dobrze skorzysta Stanislav Lobotka.

Słowak to defensywny pomocnik, który w listopadzie skończy 28 lat. Ten sezon jest jego najlepszym w karierze. Lobotka to podstawowe ogniwo Napoli, dla którego w bieżącej kampanii rozegrał 14 meczów. Strzelił w nich jednego gola i zaliczył jedną asystę, ale w jego przypadku to nie liczby są najważniejsze. Wie o tym również Chelsea, która zainteresowała się pozyskaniem 27-latka, mającego kontrakt z Napoli do 30 czerwca 2025 roku.

Londyński gigant Premier League szykuje się do zmian w środku pola. Chelsea uznała, że Lobotka byłby interesującym graczem dla trenera Grahama Pottera. The Blues nie zdążyli nawet jednak podjąć działań w sprawie transferu, ponieważ błyskawicznie zareagowało Napoli. Włoski klub osiągnął ze Słowakiem ustne porozumienie w sprawie przedłużenia kontraktu do 30 czerwca 2026 roku, z opcją o kolejny sezon. Po złożeniu podpisu Lobotka miałby inkasować trzy miliony euro rocznie. W Neapolu spodziewają się załatwienia formalności w przyszłym miesiącu. Wtedy też 27-latek dostanie premię w wysokości dwa miliony euro.

