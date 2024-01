IMAGO / Alexandre Neto Na zdjęciu: Karim Benzema

Chelsea w obecnym sezonie ma problem ze strzelaniem goli

Panaceum na problemy The Blues może być nowy napastnik

Londyńczycy podobno rozważają wypożyczenie Karima Benzemy lub Roberto Firmino

Benzema lub Firmino przeniesie się na Stamford Bridge?

Chelsea rozgrywa fatalny sezon, a głównym problemem The Blues jest słaba skuteczność. Jakby tego było mało, to Christopher Nkunku ostatnio nabawił się kolejnej kontuzji. Dlatego The Blues w tym miesiącu mogą ruszyć na rynek transferowy.

Jeśli wierzyć doniesieniom przekazanym przez portal “Goal.com”, to londyńczycy rozważają wypożyczenie jednej z gwiazd. Na radar Chelsea podobno trafili bowiem występujący w Arabii Saudyjskiej Karim Benzema (Al-Ittihad) oraz Roberto Firmino (Al-Ahli).

Przyszłość obu zawodników stoi pod znakiem zapytania. The Blues chcieliby wykorzystać okazję i tymczasowo ściągnąć jednego z tych piłkarzy.