Chelsea rusza po napastnika. Gigant przygotował listę życzeń

Chelsea sporządziła listę życzeń na której znalazło się czterech napastników. Jak podaje portal Fichajes na radarze The Blues znaleźli się Liam Delap, Benjamin Sesko, Hugo Ekitike oraz Viktor Gyokeres.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Czterech napastników na liście życzeń Chelsea

Głównym celem Chelsea na letnie okienko transferowego jest pozyskanie topowego i skutecznego napastnika, który zapewni bramki. To ma pozwolić The Blues na powrót do walki o wygraną w Premier League i innych rozgrywkach. Po kolejnym sezonie bez trofeów Londyńczycy szukają kogoś, kto mógłby pełnić rolę lidera w ofensywie. W związku z tym powstała lista czterech kandydatów.

Na liście życzeń znajdują się Liam Delap, Benjamin Sesko, Hugo Ekitike oraz Viktor Gyokeres. Każdy z nich to zawodnik z ogromnym potencjałem, który może wzmocnić zespół Enzo Mareski na wiele lat, ale już teraz prezentują wysoki poziom.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Liam Delap od dłuższego czasu jest łączony z Chelsea. Po udanym sezonie w Ipswich wzbudził zainteresowanie wielu klubów. Zapytania o 22-latka, który zdobył w minionym sezonie 12 bramek w angielskiej ekstraklasie, złożyły Everton oraz Newcastle. Jednak klub z Stamford Bridge prowadzi już zaawansowane rozmowy z otoczeniem piłkarza, a transfer może zostać sfinalizowany jeszcze przed rozpoczęciem okresu przygotowawczego.

Napastnik RB Lipsk, Benjamin Sesko i Viktor Gyokeres ze Sportingu to największe gwiazdy w tym zestawieniu. Z tego powodu ich potencjalne transfery byłyby kosztowniejsze. Sesko ma klauzulę wykupu w wysokości 80 milionów euro, a Gyokeres może kosztować około 70 milionów euro. Obaj zawodnicy znajdują się również na radarze Arsenalu, którzy także szukają nowego napastnika.

W ostatnim czasie na radarze Chelsea pojawił się również Hugo Ekitike, który może kosztować angielskiego giganta nawet 100 milionów euro. 22-letni Francuz w barwach Eintrachtu Frankfurt w sezonie 2024/2025 zdobył 22 bramki i 12 asyst w 48 spotkaniach. Do walki o snajpera włączył się także Liverpool. Niemiecki klub nie chce go sprzedawać, jednak Chelsea nie zamierza rezygnować.

Zobacz także: Ter Stegen na wylocie? Barcelona zadecydowała ws. bramkarza