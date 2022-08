fot. PressFocus Na zdjęciu: Nicolo Barella

Pomimo sporej konkurencji w środku pola, Chelsea wciąż myśli o wzmocnieniu tej formacji. Na celowniku znalazł się Nicolo Barella, którego Inter Mediolan mógłby sprzedać za minimum 70 milionów euro.

Chelsea rozważa kolejny transfer do środka pola

Na celowniku znalazł się 25-letni Nicolo Barella. To nie jedyny zawodnik Interu Mediolan, którego The Blues chcą ściągnąć do siebie

Wicemistrz Włoch byłby skłonny sprzedać swoją gwiazdę za minimum 70 milionów euro

Chelsea chce rozbroić Inter Mediolan

Chelsea i Inter Mediolan miały już ze sobą styczność w trakcie letniego okienka transferowego. Po długich spekulacjach i wielu kontrowersjach Romelu Lukaku wrócił do Włoch na wypożyczenie, co rozumie się jako spory ukłon ze strony londyńczyków. Teraz przedstawiciel Premier League celuje w kilku zawodników “Nerrazzurich”.

Już wcześniej w mediach przewijały się nazwiska dwóch obrońców – Milana Skriniara i Denzela Dumfriesa. Tym razem doniesienia dotyczą zainteresowania Chelsea osobą Nicolo Barelli.

Pomimo bogactwa w środku pola, The Blues chcą dokonać jeszcze jednego transferu do tej formacji. Faworytem do wzmocnienia składu jest wypychany z FC Barcelony Frenkie de Jong, choć reprezentant Włoch również byłby ciekawym rozwiązaniem.

Barella ma za sobą bardzo udany sezon, w trakcie którego strzelił w lidze 3 bramki i dołożył jeszcze 13 asyst. Dla kibiców Interu jest on bez wątpienia ulubieńcem i zawodnikiem, od którego rozpoczyna się układanie wyjściowej jedenastki. Ewentualna strata mogłaby okazać się tragiczna w skutkach.

Wicemistrz Włoch byłby skłonny sprzedać swoją gwiazdę za minimum 70 milionów euro. W najbliższych dniach Chelsea może przedstawić konkretną ofertę.

