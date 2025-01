PA Images / Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca oraz Antonio Conte i Thiago Motta

Renato Veiga zaproponowany Juventusowi oraz Napoli

Chelsea w letnim okienku transferowym zdecydowała się sięgnąć po przyszłościowe wzmocnienie. The Blues wydali 12 milionów euro na Renato Veigę, który przeniósł się do Premier League z FC Basel. Portugalczyk podkreślał w wywiadach, że przeprowadzka na Stamford Bridge to jego spełnienie marzeń. 21-latek otrzymał od Enzo Mareski dość sporo szans, które jak najbardziej wykorzystał.

Z informacji przekazanych przez Nicolo Schirę dowiadujemy się, że współpraca Renato Veigi z Chelsea może zostać chwilowo wstrzymana. Portugalski defensor bowiem może trafić na wypożyczenie. Enzo Maresca ceni swojego podopiecznego, ale zawodnik może zmienić barwy klubowe w poszukiwaniu minut. Otoczenie 21-latka już działa na rynku transferowym.

Włoski dziennikarz zdradził, że Renato Veiga został zaoferowany czołowym klubom Serie A. Taką propozycję otrzymali Juventus oraz SSC Napoli. Oba kluby mogą wziąć pod uwagę wypożyczenie reprezentanta Portugalii. Zarówno podopieczni Thiago Motty jak i Azzurri mają dość spore problemy kadrowe, zatem przeprowadzka 21-latka do Italii jak najbardziej wchodzi w grę.

Renato Veiga w obecnym sezonie rozegrał 17 spotkań w koszulce Chelsea. Portugalski defensor w tym czasie zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć jedną asystę. 21-latek miał udział przy zdobytej bramce wyłącznie w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy.