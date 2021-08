Źródło: The Athletic / The Telegraph

Romelu Lukaku zdaniem angielskich mediów wciąż znajduje się na celowniku Chelsea. Triumfator ostatniej edycji Ligi Mistrzów planuje podobno złożyć trzecią ofertę w sprawie Belga. Mimo że dwie wcześniejsze zostały odrzucone.

Romelu Lukaku jest jednym z głównych celów Chelsea na letnie okienko transferowe

Belg jest przez sterników The Blues uważany za alternatywę dla Erlinga Haalanda

Ewentualna transakcja z udziałem reprezenentanta Belgii jest możliwa, jest pojawi się chętny, który wyłoży ponad 100 mln euro

Chelsea zawzięta w sprawie Lukaku?

Romelu Lukaku od momentu, gdy trafił do Włoch, to wrócił na właściwe tory, mając na uwadze jego dyspozycję strzelecką. Doświadczony napastnik w 95 spotkaniach zdobył 65 bramek. Ponadto zaliczył 16 asyst, przyczyniając się w dużym stopniu do tego, że Inter Mediolan zagrał w finale Ligi Europy i wygrał mistrzostwo Serie A.

Według informacji The Athletic i The Telegraph decydenci Chelsea wciąż uważają Lukaku za główny cel transferowy. Wpływ na to ma fakt, że Borussia Dortmund nie jest zainteresowana sprzedażą Erlinga Haalanda.

Nerazzurri zdążyli już odrzucić dwie propozycje w sprawie reprezentanta Belgii. Klub z zachodniego Londynu nie jest jednak zniechęcony. Wciąż wierzy, że uda mu się przekonać sterników Interu do sprzedaży Lukaku.

Wiadomo nie od dzisiaj, że ekipa z Mediolanu boryka się z dużymi kłopotami finansowymi. Sprzedaż jednej z gwiazd mogłaby pomóc załatać dziurę finansową. Na dzisiaj jednak bliższy zmiany klubu jest Lautaro Martinez.

Argentyńczyk jest otwarty na zmianę klubu, ale bierze pod uwagę tylko przeprowadzkę do jednej z ekip z Hiszpanii. Lautaro Martinez chciałby dołączyć do: Atletico Madryt, Barcelony lub Realu Madryt.

Gdyby jednak okazało się, że władze The Blues zaoferują Interowi ponad 100 milionów euro za Belga, to można sobie wyobrazić scenariusz, w którym Lukaku jednak zmienia pracodawcę. Zawodnik do mediolańskiej ekipy dołączył w 2019 roku za 74 miliony euro plus cztery miliony euro w formie bonusów Man Utd.

