Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Dominic Solanke

Dominic Solanke łączony z powrotem do Chelsea

Chelsea podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego planuje wzmocnić między innymi linię ataku. W ostatnich tygodniach z przenosinami do drużyny The Blues łączeni byli tacy zawodnicy jak Victor Osimhen, Benjamin Sesko oraz Jhon Duran. Kolejnym piłkarzem znajdującym się na liście klubu ze Stamford Bridge jest Dominic Solanke, który w swoim kontrakcie z Bournemouth posiada specjalną klauzulę – podaje portal “HITC.com”.

Zapis jest bowiem aktywny tylko dla wybranych zespołów, ale wśród takich znajduje się m.in. Chelsea. Niebiescy mogliby sprowadzić 26-letniego napastnika za 65 milionów funtów. Dla jednokrotnego reprezentanta Anglii byłby to wielki powrót do Londynu, ponieważ snajper jest wychowankiem akademii The Blues. Dominic Solanke był piłkarzem Chelsea w latach 2004-2017, a następnie na zasadzie wolnego transferu dołączył do Liverpoolu.

Skuteczny atakujący od stycznia 2019 roku z powodzeniem występuje w barwach Bournemouth, a jego bilans w ostatnim sezonie to 42 spotkania, 21 bramek i 4 asysty. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia gwiazdę Wisienek na 40 milionów euro.

Dominic Solanke może więc być ciekawą opcją dla The Blues na wzmocnienie linii ataku. Przypomnijmy, że trenerem ekipy ze Stamford Bridge ostatnio został Enzo Maresca.