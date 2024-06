Alisson Becker tego lata mógł przeprowadzić się z Liverpoolu do Al-Nassr. Brazylijski bramkarz odrzucił jednak ofertę złożoną mu przez Saudyjczyków - donosi Football Insider.

Alisson Becker odmówił transferu do Al-Nassr

Al-Nassr szuka nowego bramkarza, a jednym z golkiperów na liście saudyjskiego klubu jest reprezentant Polski – Wojciech Szczęsny. Jak ujawnił “Football Insider”, na celowniku zespołu z Rijadu znajdował się również Alisson Becker, jednak ten transfer nie dojdzie do skutku. 31-letni Brazylijczyk odrzucił bowiem ofertę złożoną mu przez ekipę z Bliskiego Wschodu. Wszystko wskazuje więc na to, że doświadczony bramkarz tego lata nie odejdzie z Liverpoolu.

64-krotny reprezentant Canarinhos z powodzeniem występuje w barwach drużyny The Reds od lipca 2018 roku, kiedy przeprowadził się na Anfield Road za 62,5 miliona euro z Romy. Kontrakt cenionego golkipera z angielskim zespołem obowiązuje do końca czerwca 2027 roku i niewykluczone, że strony usiądą do rozmów na temat nowej umowy. Warto dodać, że Saudyjczycy na swojej liście życzeń mają także inną gwiazdę Liverpoolu – Mohameda Salaha.

W tym przypadku wyjazd na Półwysep Arabski jest jednak również mało prawdopodobny. Na boiskach Saudi Professional League grają między innymi Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Neymar, Ruben Neves, Aleksandar Mitrović, Fabinho oraz Marcelo Brozović.

Tamtejsze kluby zimą były mniej aktywne, ale latem mają z przytupem wrócić na rynek transferowy.