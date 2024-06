PA Images / Alamy Na zdjęciu: Premier League: trofeum

Premier League: terminarz sezonu 2024/25

Nowy sezony Premier League rozpocznie się 16 sierpnia. To właśnie wtedy zostanie rozegrane spotkanie Manchester United – Fulham, które otworzy ligowe zmagania w angielskiej elicie. Natomiast rozgrywki zakończą się 25 maja – tego dnia zaplanowano dziesięć meczów, które rozpoczną się o tej samej godzinie, a więc o 17:00.

W pierwszej kolejce czeka nas wielki hit. Na Stamford Bridge dojdzie do starcia Chelsea – Manchester City. The Blues, a więc szósta ekipa poprzedniego sezonu, podejmie mistrza kraju. W premierowej serii gier dojdzie także do klasycznego starcia otwierającego rozgrywki – Liverpool zmierzy się z beniaminkiem. Tym razem The Reds zagrają z Ipswich.

Tak prezentuje się terminarz pierwszej kolejki Premier League:

Manchester United – Fulham

Ipswich – Liverpool

Arsenal – Wolverhampton

Everton – Brighton

Newcastle – Southampton

Nottingham Forest – Bournemouth

West Ham – Aston Villa

Brentford – Crystal Palace

Chelsea – Manchester City

Leicester – Tottenham

Pełny terminarz Premier League na sezon 2024/25 można znaleźć TUTAJ. Oczywiście nie jest on ostateczny. Wpływ na kształtowanie się kalendarza będą miały Puchar Anglii i Puchar Ligi Angielskiej.

Zobacz także: Liverpool szykuje bombę transferową. To może być HIT