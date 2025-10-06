Mark Pain/ Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca (Chelsea - Liverpool)

Chelsea gotowa na duży wydatek

Kto obecnie jest najlepszym piłkarzem Premier League? O to miano rywalizują dwaj zawodnicy. Erling Haaland w niedzielę strzelił dziewiątego gola w siódmym meczu i potwierdził status gwiazdy rozgrywek. Natomiast dwa dni wcześniej kapitalny występ zanotował Antoine Semenyo, który zdobył dwie bramki i zanotował asystę. 25-latek znalazł się na celowniku europejskich gigantów, w tym Chelsea.

Jak twierdzi portal Fichajes.net, The Blues są zainteresowani transferem reprezentanta Ghany, o ile ten będzie dostępny na rynku. Londyńczycy mogą przeznaczyć na ten ruch nawet 80 milionów funtów, a więc około 92 miliony euro. Skrzydłowy mógłby stać się piątym najdrożej pozyskanym graczem w historii klubu, po Enzo Fernandezie, Moisesie Caicedo, Romelu Lukaku i Kaiu Havertzu.

Bournemouth zdaje sobie sprawę z tego, że po udanym sezonie nie będzie w stanie zatrzymać Semenyo. Nie tylko Chelsea obserwuje poczynania wychowanka Bristol City. Do wyścigu o piłkarza, który w obecnych rozgrywkach strzelił już sześć goli i zanotował trzy asysty, mają zamiar stanąć także Atletico, Barcelona, Bayern Monachium i Manchester United.