Chelsea planuje transfer za 90 milionów. Barcelona także w grze o gwiazdę ligi

10:28, 6. października 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Fichajes.net

Chelsea w letnim okienku zamierza przeprowadzić kolejny wielki transfer. The Blues są gotowi wydać ponad 90 milionów na gwiazdę Premier League, twierdzi portal Fichajes.net. Barcelona obserwuje tego samego zawodnika.

Enzo Maresca (Chelsea - Liverpool)
Mark Pain/ Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca (Chelsea - Liverpool)

Chelsea gotowa na duży wydatek

Kto obecnie jest najlepszym piłkarzem Premier League? O to miano rywalizują dwaj zawodnicy. Erling Haaland w niedzielę strzelił dziewiątego gola w siódmym meczu i potwierdził status gwiazdy rozgrywek. Natomiast dwa dni wcześniej kapitalny występ zanotował Antoine Semenyo, który zdobył dwie bramki i zanotował asystę. 25-latek znalazł się na celowniku europejskich gigantów, w tym Chelsea.

Jak twierdzi portal Fichajes.net, The Blues są zainteresowani transferem reprezentanta Ghany, o ile ten będzie dostępny na rynku. Londyńczycy mogą przeznaczyć na ten ruch nawet 80 milionów funtów, a więc około 92 miliony euro. Skrzydłowy mógłby stać się piątym najdrożej pozyskanym graczem w historii klubu, po Enzo Fernandezie, Moisesie Caicedo, Romelu Lukaku i Kaiu Havertzu.

Bournemouth zdaje sobie sprawę z tego, że po udanym sezonie nie będzie w stanie zatrzymać Semenyo. Nie tylko Chelsea obserwuje poczynania wychowanka Bristol City. Do wyścigu o piłkarza, który w obecnych rozgrywkach strzelił już sześć goli i zanotował trzy asysty, mają zamiar stanąć także Atletico, Barcelona, Bayern Monachium i Manchester United.

