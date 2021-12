Pressfocus Na zdjęciu: Lucas Digne (z prawej)

Lucas Digne ma zimą zmienić klub. Francuz chce opuścić Everton na rzecz Chelsea. O pozyskanie tego gracza stara się również Newcastle.

Za kilka dni mają się rozpocząć negocjacje Chelsea z Evertonem

Tematem rozmów będzie Lucas Digne

Francuz preferuje transfer do londyńskiej drużyny, ale klub woli go sprzedać do Newcastle

Digne już zdecydował

Ostatnie tygodnie nie są najlepsze dla Chelsea. The Blues zgubili bowiem wiele ważnych punktów i do liderującego Manchesteru City tracą już osiem punktów. Ponadto w sezonie 2021/2022 nie zagra już Ben Chilwell, który musi przejść operację.

Chelsea rozpoczęła już poszukiwania lewego obrońcy/wahadłowego. Klub rzekomo chciał skrócić wypożyczenie Emersona, ale na to rozwiązanie nie przystał Olympique Lyon. W związku z tym The Blues swoją uwagę skierowali na gracza Evertonu.

Lucas Digne to piłkarz, który za załatać dziurę na lewej stronie defensywy Chelsea. Francuz nie czuje się szczęśliwy w Evertonie. Jego relacje z Rafą Benitezem nie są najlepsze, a dodatkowo klub sprowadził mu konkurenta do gry.

28-letni zawodnik The Toffees pragnie dołączyć do Chelsea, która za kilka dni ma rozpocząć negocjacje z Evertonem. Ten za swojego piłkarza oczekuje około 25 milionów funtów. The Blues wolą najpierw wypożyczyć Digne, a dopiero potem zapłacić oczekiwaną przez Everton kwotę.

Pełną sumę od razu gotowe jest przelać zaś Newcastle, co bardzo cieszy The Toffees. Wolą oni bowiem, aby Francuz trafił właśnie do tej drużyny. Tymczasem zawodnik naciska na przeprowadzkę do Londynu.

