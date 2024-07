Chelsea planuje niespodziankę transferową. Na radarze gracz Nottingham

Chelsea po przeprowadzeniu kilku transferów wciąż myśli o wzmocnieniach. Według portalu Football London na radarze The Blues znalazł się Murillo z Nottingham Forest.

Murillo na celowniku Chelsea

Chelsea w ostatnich kilku oknach transferowych wydała prawie miliard euro na wzmocnienia. Przeznaczenie ogromnej sumy pieniędzy na nowych zawodników nie przyniosło jednak korzyści. The Blues w poprzednim sezonie finiszowali dopiero na 6. miejscu w Premier League, co dało im zaledwie awans do Ligi Konferencji. Władze klubu postanowiły więc ponownie zaszaleć na rynku i poszukać kolejnych piłkarzy, którzy spełnią ambicję amerykańskiego właściciela.

Do Londynu zawitali już m.in. Kiernan Dewsbury-Hall, Marc Guiu czy Tosin Adarabioyo. Na tym prawdopodobnie się jednak nie skończy, bo jak informuje portal Football London, na celowniku Chelsea znalazł się następny zawodnik. Londyńczycy myślą o pozyskaniu środkowego obrońcy Nottingham Forest – Murillo.

Problemem w przeprowadzeniu transferu brazylijskiego stopera będą żądania ligowego rywala. Nottingham nie chce sprzedać 22-letniego piłkarza za mniej niż 60 mln funtów, bowiem tyle wynosi klauzula wykupu w jego kontrakcie. Chelsea uważa jednak, że wycena zaproponowana przez Forest jest zbyt wysoka. Sam piłkarz byłby otwarty na transfer do większego klubu, lecz jak sam zaznacza, gdyby miał wybór poszedłby do Manchesteru City, Liverpoolu lub Arsenalu.

Murillo do Nottingham trafił przed rokiem za 12 mln euro z brazylijskiej ligi, a konkretnie z Corinthians. W poprzednim sezonie przyczynił się do utrzymania zespołu w Premier League, notując 32 mecze w lidze i dwukrotnie asystując.