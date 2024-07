Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Todd Boehly

Kiernan Dewsbury-Hall oficjalnie piłkarzem Chelsea

Chelsea po fantastycznej końcówce sezonu finiszowała na 6. miejscu w Premier League. Choć jeszcze w na początku roku wydawało się, że europejskie puchary dla The Blues są tylko marzeniem, to ostatecznie udało im się zakwalifikować do rozgrywek Ligi Konferencji. Mimo dobrej końcówki władze klubu zdecydowały się na zmianę szkoleniowca, a Mauricio Pochettino zastąpił Enzo Maresca. Włoski taktyk w nowej drużynie będzie miał przyjemność współpracować z byłym piłkarzem, którego prowadził w poprzednim sezonie.

Na oficjalnej stronie internetowej Chelsea pojawiła się informacja o pozyskaniu nowego zawodnika. Kiernan Dewsbury-Hall na zasadzie transferu definitywnego opuścił Leicester City w zamian za 30 milionów funtów. Anglik podpisał z The Blues kontrakt do czerwca 2030 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

– To niesamowite siedzieć tutaj jako piłkarz Chelsea. To klub, gdzie ludzie dorastają, oglądając go i mają nadzieje, że pewnego dnia zagrają w jego barwach, więc bycie tutaj to przywilej. Jestem bardzo podekscytowany nowym początkiem. Nie mogę się doczekać, aż pokaże wszystkim, na co mnie stać – powiedział Dewsbury-Hall cytowany przez oficjalną stronę klubową.

W poprzednim sezonie Dewsbury-Hall był jedną z kluczowych postaci Leicester. Środkowy pomocnik na poziomie Championship wystąpił w 44 meczach, w których strzelił 12 goli i zanotował 14 asyst. 25-latek to wychowanek Lisów, a w zespole z King Power Stadium spędził siedem lat w okresie 2017-2024.