Chelsea nie rezygnuje. Chce pozbyć się tej dwójki

Chelsea w letnim okienku definitywnie pożegnała kilkunastu zawodników. Jednak The Blues nadal liczą, że to nie koniec rozstań. Ekrem Konur przekonuje, że londyńczycy chcą sprzedać jeszcze dwóch piłkarzy.

Action Plus Sports/ Alamy Na zdjęciu: Axel Disasi

Chelsea liczy na konkretną ligę

Noni Madueke, Christopher Nkunku, Joao Felix, Djordje Petrović, Lesley Ugochukwu czy Kiernan Desbury-Hall – to tylko niektórzy piłkarze, na których Chelsea tego lata zarobiła. The Blues dzięki sprzedaży kilkunastu graczy zyskali nieco ponad 300 milionów euro. Chociaż okienko transferowe w czołowych ligach Europy zostało zamknięte, stołeczna ekipa nadal liczy na pożegnanie kolejnych zawodników.

Chelsea liczy na to, że uda jej się rozstać jeszcze z duetem Axel Disasi – Raheem Sterling, o czym informuje Ekrem Konur. Obrońca, który w sierpniu 2023 roku został sprowadzony z Monaco za aż 45 milionów euro, poprzednie pół roku spędził na wypożyczeniu w Aston Villi. Ekipa z Birmingham byłą zainteresowana transferem 27-lata, ale ostatecznie obie strony nie osiągnęły porozumienia. Z kolei skrzydłowy cały sezon 24/25 reprezentował barwy Arsenalu.

The Blues mają nadzieję na to, że do gry o wspomnianych zawodników włączą się kluby z Arabii Saudyjskiej, gdzie okienko jest otwarte do 11 września. Jednak w przypadku Sterlinga o transfer wcale nie będzie łatwo – Anglik ma konkretny plan na swoją przyszłość.