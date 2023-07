Daily Mail przekonuje, że Chelsea nie jest już zainteresowana napastnikiem Juventusu Dusanem Vlahoviciem. Transfer Serba został uznany w obozie The Blues jako zbyt drogi i nieopłacalny.

IMAGO / Marco Canoniero Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Chelsea nie jest już zainteresowane transferem Vlahovicia

Serb został uznany za zbyt drogą opcję

Napastnik może trafić do PSG

Chelsea skupia się na innych priorytetach

Chelsea przez wiele tygodni była łączona z transferem Dusana Vlahovicia, ale wszystko wskazuje na to, że ten ruch nie dojdzie do skutku. The Blues, według Daily Mail, mają obecnie inne priorytety na rynku transferowym.

Natomiast sprowadzenie Dusana Vlahovicia na Stamford Bridge zostało uznane za zbyt drogie i nieopłacalne. Władze Chelsea nie chcą płacić tak ogromnych pieniędzy za gracza Juventusu i zdaniem Daily Mail wypisali się z wyścigu po reprezentanta Serbii.

Tymczasem Vlahović prawdopodobnie trafi do Paris Saint-Germain. Według mediów obie strony osiągnęły porozumienie w sprawie indywidualnej umowy i obecnie toczą się rozmowy między klubami odnośnie kwoty odstępnego.

Zobacz również: Bonucci nie chce odchodzić z Juventusu. Jaką decyzję podejmie Włoch?