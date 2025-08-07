Chelsea sprowadziła tego lata dwóch napastników, więc przyszłość Nicolasa Jacksona nie jest pewna. Enzo Maresca sugeruje, że może odejść.

fot. Sportimage Ltd Na zdjęciu: Enzo Maresca

Jackson na wylocie z Chelsea? Maresca ma innych napastników

Chelsea tego lata nie przeprowadziła rewolucji kadrowej, ale dokonała istotnych zmian w składzie, zwłaszcza w formacji ofensywnej. Na Stamford Bridge zameldowało się dwóch nowych napastników – Liam Delap oraz Joao Pedro. Podczas Klubowych Mistrzostw Świata zabłysnął ten drugi, który znakomicie odnalazł się w nowym zespole, odgrywając kluczową rolę w końcowym triumfie. Te ruchy sprawiły, że przyszłość Nicolasa Jacksona w klubie stanęła pod znakiem zapytania. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że czeka go przeprowadzka do nowej ekipy.

The Blues dostrzegają w nim potencjał na potężny zarobek, wyceniając nawet na 80 milionów funtów. Jackson był do tej pory łączony z Manchesterem United, ale ten wybrał Benjamina Sesko. Senegalczyka na radarach umieściło za to Newcastle United, które przygotowuje się na odejście Alexandra Isaka. W tej sprawie miały nawet ruszyć wstępne rozmowy.

Enzo Maresca ma świadomość, że podstawowy napastnik z poprzedniego sezonu może zostać pożegnany. Co więcej, sam to sugeruje, zapewniając, że Chelsea ma w kim wybierać.

– Podczas okienko wszystko może się wydarzyć. Dotyczy to również Nicolasa Jacksona. Ściągnęliśmy dwóch napastników, więc zobaczymy, co się dalej stanie – przekazał menedżer londyńczyków