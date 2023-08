Fabrizio Romano informuje, że Chelsea osiągnęła ustne porozumienie z Galatasray w sprawie transferu Hakima Ziyecha. The Blues pozostają jednak bardzo ostrożni ze względu na "przygody", które miały miejsce przy okazji prób sprzedaży Marokańczyka do PSG i Al-Nassr.

Chelsea już dwukrotnie była blisko sprzedaży Ziyecha

Za każdym razem pojawiały się jakieś problemy

Teraz Marokańczyk może przenieść się do Galatasaray

Ziyech trafi do Galatasaray?

Chelsea już od wielu miesięcy pracuje nad sprzedażą Hakima Ziyecha, który nie znajduje się w planach klubu. Marokańczyk w przeszłości był już o krok od transferu do Paris Saint-Germain oraz Al-Nassr.

Sprzedaż Ziyecha do Al-Nassr nie powiodła się w ostatniej chwili ze względu na testy medyczne, które Marokańczyk oblał. Do PSG nie trafił ze względu na zbyt późno przesłane dokumenty. 30-letni napastnik ma kontrakt do 30 czerwca 2025 roku, ale angielskie media są przekonane, że The Blues pozbędą się go jeszcze tego lata.

Tymczasem Fabrizio Romano poinformował o ustnym porozumieniu, jakie Chelsea osiągnęła z Galatasaray w sprawie transferu Ziyecha. Umowa podlega jednak dalszym negocjacjom, a The Blues pozostają ostrożni ze względu na wcześniejsze problemy.

