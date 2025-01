Chelsea naciska na transfer. The Blues chcą nowego napastnika

Chelsea chciałaby pozyskać nowego napastnika podczas styczniowego okna transferowego. Jak informuje Simon Phillips, celem The Blues tał się Liam Delap.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Liam Delap zamieni Ipswich Town na Chelsea?

Liam Delap w tym sezonie błyszczy w barwach Ipswich Town. 21-letni środkowy napastnik rozegrał 20 meczów w Premier League i zdobył w nich osiem bramek. Jest to naprawdę solidny wynik, biorąc pod uwagę fakt, że jego drużyna zajmuje odległe 18. miejsce.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Anglik szybko trafił na listę życzeń czołowych drużyn w Anglii. Opcję wykupu zawodnika posiada Manchester City, czyli jego były klub. Natomiast w grze znajduje się także Tottenham i Chelsea, która obecnie wydaje się najbardziej zainteresowana pozyskaniem Delapa. Jak informuje Simon Phillips, The Blues prowadzą już rozmowy w kwestii transferu.

Delap udowodnił, że posiada ogromny potencjał, co czyni go atrakcyjnym długoterminowym wzmocnieniem dla Chelsea. Nicolas Jackson dobrze rozpoczął sezon, ale jego forma ostatnio spadła. W tej sytuacji Enzo Maresca jest zmuszony do poszukiwania nowych opcji w ataku.

Chelsea odnotowała tylko jedno zwycięstwo w ostatnich sześciu meczach, co podkreśla potrzebę poprawy skuteczności w ofensywie. Mimo że Delap musi jeszcze udowodnić swoje umiejętności na najwyższym poziomie, to obecnie wydaje się być zawodnikiem przewyższającym dyspozycję Jacksona.

Ipswich bez wątpienia nie chce tracić kluczowego gracza w połowie sezonu, ale zainteresowanie ze strony tak wielkiego klubu jak Chelsea może okazać się decydujące. Projekt budowany wokół młodych talentów w Chelsea z pewnością kusi Delapa.