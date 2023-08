Chelsea może w nowym sezonie być czołową ekipą Premier League. Tymczasem władze klubu cały czas pracują nad wzmocnieniami drużyny. Ciekawe wieści przekazało Havoline Deportivo, przekonując, że do ekipy z Londynu może trafić Moises Caicedo.

fot. Imago Andy Rowland Na zdjęciu: Moises Caicedo

Według najnowszych doniesień mediów Chelsea planuje kolejny duży transfer

Havoline Deportivo przekazało, że szeregi The Blues może zasilić Moises Caicedo z Brighton Howe & Albion

19-latek jest wyceniany na ponad 90 milionów funtów

Caicedo może zostać nowym zawodnikiem Chelsea

Chelsea nie ma zamiaru zaliczyć kolejnej kampanii, w której błąka się w środku ligowej stawki. Jednocześnie sternicy The Blues robią, co w ich mocy, aby menedżer Mauricio Pochettino miał różne możliwości przy ustalaniu składu.

Najnowsze doniesienia Havoline Deportivo przekonują, że do ekipy ze Stamford Bridge może trafić Moises Caicedo. Chelsea jest podobno gotowa przeznaczyć na transakcję ponad 90 milionów funtów.

Jeśli transakcja dojdzie do skutku, może być to kolejny duży transfer w historii w wykonaniu działaczy The Blues. Wcześniej szeregi tej ekipy za duże pieniądze wzmocnili między innymi Enzo Fernandez, czy Romelu Lukaku.

Ekwadorski zawodnik wystąpił w 45 spotkaniach. Caicedo ma kontrakt ważny z Brighton do końca czerwca 2027 roku. 19-latek w szeregach Mew zadebiutował w 2021 roku.

Czytaj więcej: Oficjalnie: Chelsea ma nowego bramkarza. Długi kontrakt