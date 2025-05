Chelsea marzy o odzyskaniu zawodnika. Na celowniku gracz Realu

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Realu Madryt

Niejasna przyszłość Antonio Rudigera w Realu Madryt

Real Madryt w niedzielne popołudnie zmierzy się w hicie ligi hiszpańskiej z FC Barceloną. Tym samym ta potyczka ma ogromne znaczenie w kontekście walki. Z kolei w klubowych gabinetach może być omawiana przyszłość Antonio Rudigera. Okazuje się, że zawodnik nie może być pewny zostanie w klubie z Estadio Santiago Bernabeu, sugeruje serwis Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że reprezentant Niemiec może ponownie zakotwiczyć w Chelsea. Środkowy defensor ma kontrakt ważny z Realem do końca czerwca 2026 roku i wciąż nie zdecydował się na parafowanie nowego kontraktu. Gdyby zatem transakcja z udziałem gracza doszła do skutku, to wróciłby do drużyny, której barwy reprezentował w latach 2017-2022.

Rudiger miałby poprawić jakość defensywy The Blues, która w trakcie kończącego się sezonu była jedną z najbardziej nierównych. Niemiecki gracz miałby jednocześnie wypełnić lukę po Wesleyu Fofanie, który z powodu kontuzji wypadł z gry na dłuższy czas. Piłkarz do pełni zdrowia ma dojść w lipcu.

Rudiger natomiast w tej kampanii wystąpił łącznie w 49 spotkaniach, notując w nich trzy trafienia i asystę. Na boisku zawodnik spędził 4100 minut. Aktualnie rynkowa wartość gracza kształtuje się na poziomie 24 milionów euro. 32-latek mógłby o miejsce w składzie między innymi z Trevohem Chalobahem czy Tosin Adarabioyo.

