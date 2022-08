Pressfocus Na zdjęciu: Emerson

Chelsea ma zamiast tego lata sprowadzić jeszcze kilku piłkarzy. Tym samym zgodę na odejścia dostanie wielu niepotrzebnych trenerowi zawodników.

Około dziesięciu zawodników może opuścić Chelsea jeszcze tego lata

Spowodowane jest to dużą aktywnością londyńczyków na rynku transferowym

Część ruchów zależy od tego kogo jeszcze sprowadzi Chelsea

W Londynie nadszedł czas rozstań

Do końca letniego okna transferowego zostało kilkanaście dni. Dzięki aktywności Chelsea kluby wciąż może zmienić kilku zawodników z europejskiego topu. W przypadku zakończenia transakcji powodzeniem, w klubie zabraknie miejsca dla wielu graczy. Tak już jest w przypadku pozycji lewego obrońcy. Do dyspozycji Thomasa Tuchela są aktualnie Marc Cucurella i Ben Chilwell. Tym samym zgodę na zmianę pracodawcy mają Marcos Alonso i Emerson. Hiszpan pragnie transferu do Barcelony. Z kolei Włochem interesował się West Ham, lecz temat upadł. Aktualne opcje to Nottingham Forest i Atalanta. Trzeci zbędny lewy defensor to Abdul-Rahman Baba, przymierzany do klubów Championship.

Chelsea stara się, aby jej nowym stoperem został Wesley Fofana. Jeżeli Francuz zasiliłby szeregi londyńczyków, z klubem pożegnać się będzie mogło dwóch środkowych obrońców. Regularnej gry pragnie Trevoh Chalobah. W jego przypadku możliwe byłoby wypożyczenie lub transfer definitywny. Z kolei Ethan Ampadu pokazał się już w Venezii, więc nie dziwi zainteresowanie Empoli i Spezi.

Na propozycje dołączenia do klubów Premier League mogą liczyć: Armando Broja, Conor Gallagher oraz Gilmour. O Albańczyka zabiega West Ham, który interesuje się też Anglikiem. Ten może też wzmocnić: Everton, Crystal Palace, bądź Newcastle. Na definitywny transfer Szkota zdecydowane jest zaś Brighton. Potrzebni Thomasowi Tuchelowi nie są również: Michy Batshuayi, Ross Barkley oraz Kenedy.

Czytaj także: Setki milionów króla strzelców nie dają. Chelsea symbolem marnotrawstwa pieniędzy