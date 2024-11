Chelsea i Arsenal wyrazili zainteresowanie pozyskaniem Alexandra Isaka - podaje TEAMtalk. Newcastle United nie zamierza go jednak puścić i wyceniło szwedzkiego napastnika na aż 115 mln funtów, czyli ponad 135 mln euro.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Chelsea dołącza do wyścigu z Arsenalem o szwedzkiego napastnika

Alexander Isak jest uznawany za jednego z najlepszych napastników Premier League. Szwed ma wątpliwości co do swojej przyszłości na St James’ Park. Isak chce grać w klubie, który regularnie występuje w Lidze Mistrzów i walczy o trofea. Jest rozczarowany, że Newcastle może nie osiągnąć tego poziomu tak szybko, jak początkowo oczekiwał.

Angielski klub chce zaoferować Isakowi nowy kontrakt, aby go zatrzymać. Jednak szwedzki napastnik nie wykazuje chęci do podpisania umowy.

Chelsea poszukuje napastnika światowej klasy, którego chciałaby sprowadzić po zakończeniu obecnego sezonu. W związku z tym złożyła zapytanie do Newcastle o Isaka.

The Magpies rozważyliby sprzedaż tylko za gigantyczną ofertę. Klub oczekuje za swojego snajpera 115 milionów funtów, czyli ponad 135 mln euro.

Taka suma pozwoliłaby Newcastle na sprowadzenie odpowiedniego zastępcy. Angielski zespół chciałby w takim przypadku ściągnąć Victora Gyokeresa, napastnika Sportingu.

Obecna umowa Isaka obowiązuje do 2028 roku.

Dla Arsenalu Isak jest priorytetowym kandydatem do wzmocnienia ofensywy Kanonierów. Klub obserwuje go już od pewnego czasu i przymierza się do złożenia oferty.

25-letni Szwed rozegrał w tym sezonie 11 spotkań, w których strzelił 5 bramek i zdobył 2 asysty.

