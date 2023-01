Źródło: The Athletic

PressFocus Na zdjęciu: Benoit Badiashile

Chelsea osiągnęła porozumienie z AS Monaco w sprawie pozyskania obrońcy Benoita Badiashile’a, informuje David Ornstein na łamach The Athletic. The Blues zapłacą za 21-letniego zawodnika blisko 40 milionów euro.

The Athletic informował już 24 grudnia, że Benoit Badiashile był głównym kandydatem do wzmocnienia Chelsea, ponieważ The Blues poszukiwali środkowego defensora, który będzie mógł grać na lewej stronie trzyosobowego bloku.

Ekipa z zachodniego Londynu po osiągnięciu porozumienia z Monaco kontynuowała negocjacje z młodym zawodnikiem. Według Davida Ornsteina wszystko zostało już ustalone, a niebawem klub poinformuje o dacie testów medycznych przed oficjalnym ogłoszeniem transferu.

Chelsea już od lata próbowała wzmocnić środek defensywy. Wtedy dogadała się z Josko Gvardiolem w sprawie warunków indywidualnej umowy, ale nie była w stanie spełnić oczekiwań finansowych RB Lipsk. The Blues sondowali też możliwość pozyskania 23-letniego Evana N’Dicki z Eintrachtu Frankfurt i 20-letniego Piero Hincapie z Bayeru Leverkusen, jednak ostatecznie wybór padł na defensora Monaco.

Potencjalne przybycie Badiashile’a pomoże wzmocnić obronę Chelsea, która ucierpiała po odejściu Antonio Rudigera i Andreasa Christensena za zasadzie darmowych transferów latem ubiegłego roku.

Badiashile znany jest ze swojej szybkości oraz skutecznych odbiorów. Mimo 21 lat Francuz przez cztery i pół sezonu wystąpił już w 135 spotkaniach dla Monaco. Dwukrotnie dostał też szansę od Didiera Deschampsa, by udowodnić swoją wartość w drużynie narodowej.

