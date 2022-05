Pressfocus Na zdjęciu: Jules Kounde

Chelsea FC wyrasta na faworyta w walce o podpis Julesa Kounde z Sevilla FC. Londyńczycy czekają już tylko na ostatecznie zakończenie procedury kupna The Blues przez amerykańskiego miliardera.

Chelsea FC tego lata ponownie będzie walczyć o Julesa Kounde z Sevilla FC

Rok temu Francuz zgodził się na warunki The Blues, ale weto postawił klub z Andaluzji

Kounde to jednak niejedyny gracz, o którego tego lata będą starać się londyńczycy

Boehly przedstawił plany na transferowe lato

The Blues już w latem 2021 usilnie starali się o kupno francuskiego obrońcy Sevilli FC. Chelsea FC dogadała się w sprawie indywidualnego kontraktu z Julesem Kounde, ale transakcję zablokowali włodarze andaluzyjskiego klubu. Teraz też występują dość znacznie rozbieżności w kwocie, jaką oczekują za Francuza. Anglicy oferują, póki co, 39 mln funtów, podczas gdy oczekiwania 4-krotnych triumfatorów Ligi Europy są o 20 mln funtów wyższe. Być może jednak tym razem, obu klubom uda się dojść do porozumienia, wszak sam Kounde już zakomunikował działaczom, że latem jest zdeterminowany, aby opuścić Ramon Sanchez Pizjuan. A i włodarzom Sevilli FC szybkie odejście gwiazdy powinno być na rękę, gdyż otrzymaliby wówczas więcej czasu na znalezienie jego następcy.

Spokojny o transfer Kounde wydaje się być menedżer Chelsea, Thomas Tuchel, który niedawno miał okazję spotkać się z nowym właścicielem, Toddem Boehly. – Zapłacił za klub mnóstwo pieniędzy, więc nie sądzę, żeby był chętny do porzucenia ambicji. W ciągu najbliższych tygodni, szczegółowo podzielimy się naszymi opiniami i jestem pewien, że zbudujemy klub ambitny na wszystkich frontach – powiedział niemiecki menedżer na konferencji prasowej, po przegranym finale Pucharu Anglii.

Wiadomo, że Chelsea FC latem na pewno opuszczą Andreas Christiensen i Antonio Rudiger. Boehly chce w ich miejsce sprowadzić z kolei Jose Gimeneza z Atletico Madryt, Josko Gvardiola z RB Lipsk i Presnela Kimpembe z PSG. Poza tym, marzą mu się tacy gracze jak Declan Rice, Aurelien Tchouameni oraz Marc Cucurella. Priorytetem jest jednak Kounde.

