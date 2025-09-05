Chelsea chce zawodnika z Serie A. To byłby hit transferowy

Chelsea rozważa wzmocnienie bramki w przyszłym roku. Jak donosi Calciomercato.com, londyński klub wciąż planuje sprowadzenie Mike'a Maignana z Milanu.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Mike Maignan na celowniku Chelsea

Chelsea FC rozpoczęła sezon 2025/26 z Robertem Sanchezem między słupkami. 27-letni Hiszpan cieszy się dużym zaufaniem trenera Enzo Mareski i ma ważny kontrakt na Stamford Bridge do 2030 roku. Mimo to londyński klub rozważa sprowadzenie konkurenta dla byłego golkipera Brighton & Hove Albion.

Według doniesień Calciomercato.com, Mike Maignan z Milanu wciąż znajduje się w kręgu zainteresowań The Blues. W minionym oknie transferowym Chelsea próbowała pozyskać 30-letniego Francuza, ale rozmowy nie przyniosły efektu. Obecna umowa Maignana z włoskim klubem wygasa w 2026 roku, a próby jej przedłużenia utknęły w martwym punkcie.

Włoskie media wskazują, że perspektywa porozumienia staje się coraz mniej realna, a scenariusz odejścia bramkarza z Milanu jest obecnie najbardziej prawdopodobny. Pozyskanie zawodnika klasy Maignana bez konieczności płacenia wysokiej kwoty odstępnego byłoby ogromnym wzmocnieniem dla Chelsea. Zgodnie z doniesieniami, Milan nadal liczy, że uda się namówić Francuza do podpisania nowego kontraktu, ale na ten moment rozmowy nie przynoszą rezultatów.

Mike Maignan zastąpił Davide Calabrię w roli kapitana Rossonerich i został pierwszym zagranicznym zawodnikiem od 1961 roku, który przejął opaskę. Francuz rozegrał dotychczas 166 meczów na San Siro. W trakcie kariery bronił także barw Paris Saint-Germain oraz LOSC Lille.