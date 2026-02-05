Chelsea chce przechytrzyć Arsenal. Brazylijczyk na celowniku gigantów Premier League

Chelsea planuje włączyć się do negocjacji w sprawie pomocnika Breno Bidona z Corinthians - informuje "CaughtOffside". Arsenal prowadzi rozmowy z Brazylijczykiem od dłuższego czasu.

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior

Breno Bidon na radarze Arsenalu i Chelsea

Chelsea po zmianie trenera odzyskała rezon. Pod wodzą Liama Roseniora drużyna odniosła trzy ligowe zwycięstwa z rzędu i zajmuje obecnie piąte miejsce w tabeli Premier League. Londyńczycy już teraz myślą o wzmocnieniach, a na ich radarze znalazł się Breno Bidon, jeden z największych talentów brazylijskiej piłki.

20-letni pomocnik występuje w barwach Corinthians. W seniorskiej drużynie rozegrał 107 meczów, zdobył cztery bramki i zaliczył trzy asysty. Taki bilans w młodym wieku potwierdza jego ogromny potencjał i sprawia, że wkrótce Bidon może kontynuować karierę w Premier League.

Na ten moment Arsenal wydaje się najbardziej zaawansowany w sprawie transferu. Kanonierzy prowadzili już wstępne rozmowy z otoczeniem zawodnika, ale negocjacje nie są łatwe. Klauzula odstępnego w umowie zawodnika została ustalona na poziomie 100 milionów euro. Według doniesień „CaughtOffside”, brazylijski klub może latem zaakceptować kwotę rzędu 30 milionów euro.

Nie tylko Arsenal i Chelsea obserwują młodego pomocnika. Według informacji medialnych, w grze mogą być także kluby z Włoch i Portugalii. Dla Bidona transfer do Europy byłby naturalnym krokiem w rozwoju kariery. Pomocnik ma kontrakt z Corinthians do końca 2029 roku. Jego nazwisko pojawia się również w brazylijskim serwisie „Globo Esporte„, który informuje, że 20-latek znalazł się na radarze Manchesteru United.