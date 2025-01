Chelsea chce pozbyć się zawodnika. Znany klub zainteresowany Anglikiem

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Ben Chilwell trafił na listę życzeń Borussii Dortmund

Enzo Maresca postanowił skreślić Bena Chilwella z planów Chelsea FC, a coraz więcej wskazuje na to, że Anglik wkrótce zmieni barwy klubowe. 28-letni obrońca nie pojawił się ani razu na boiskach Premier League w obecnym sezonie. Otrzymał tylko 45 minut w spotkaniu 3. rundy Pucharu Ligi Angielskiej z Barrow.

Kilka klubów jest zainteresowanych 21-krotnym reprezentantem Anglii. W ostatnich miesiącach znajdował się na celowniku zarówno Leicester City, jaki i Juventusu. Przypomnijmy, że wychowanek The Foxes ma ważny kontrakt na Stamford Bridge do końca czerwca 2027 roku.

Według brytyjskiego dziennika “Daily Mirror”, teraz Borussia Dortmund zwróciła swoją uwagę na Chilwella. To reakcja niemieckiego klubu na nieudane próby pozyskania Renato Veigi z Chelsea. 21-letni Portugalczyk jest bliski przeprowadzki do Starej Damy.

Chilwell jest zawodnikiem Chelsea od 2020 roku, kiedy to przeniósł się z Leicester za 50 milionów euro. Od tego czasu rozegrał 169 meczów w Premier League. Przeprowadzka do Bundesligi mogłaby stanowić doskonałą okazję dla 28-letniego obrońcy, by odbudować swoją formę.