Chelsea chce napastnika z Bundesligi. To będzie transferowy hit

Chelsea zamierza wzmocnić ofensywę. Według niemieckiego dziennika "Bild", na celowniku londyńczyków znajduje się Serhou Guirassy z Borussii Dortmund.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Serhou Guirassy przymierzany do Chelsea

Chelsea podczas letniego okna transferowego wydała ponad 300 milionów euro na nowych zawodników, w tym na napastników Liama Delapa i Joao Pedro. Obaj jednak nie zdołali jeszcze na stałe wywalczyć miejsca w pierwszym składzie pod wodzą Enzo Mareski. Nic więc dziwnego, że władze londyńskiego klubu planują pozyskanie kolejnego snajpera już w styczniu. Na radarze The Blues znalazł się Serhou Guirassy z Borussii Dortmund.

Według dziennika „Bild”, przedstawiciele The Blues skontaktowali się z agentami 29-letniego napastnika, by omówić jego plany na przyszłość. Guirassy podobno oczekuje lukratywnego kontraktu. Choć transfer w zimowym okienku wydaje się trudny do zrealizowania, londyński klub planuje latem uruchomić klauzulę odstępnego, ustaloną na 50 milionów euro. Chelsea jest również gotowa spełnić wysokie wymagania finansowe zawodnika.

Guirassy jest obecnie związany kontraktem z niemieckim klubem do czerwca 2028 roku. W bieżącym sezonie prezentuje znakomitą formę. W 19 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył dziewięć bramek i dołożył cztery asysty. Wcześniej błyszczał w barwach Stuttgartu, szybko przyciągając uwagę największych klubów w Europie.

29-letni snajper liczy na transfer do wielkiego klubu, a Premier League jest jego wymarzonym kierunkiem. Guirassy łącznie na poziomie Bundesligi strzelił 69 goli w 112 występach.