Chelsea chce gwiazdę Barcelony. Gigant oferuje 75 mln euro

Fermin Lopez na celowniku Chelsea

Chelsea FC nie próżnuje po zakończeniu sezonu 2024/25, w którym zajęła czwarte miejsce w tabeli Premier League. Po zakontraktowaniu Liama Delapa z Ipswich Town za 35,5 mln euro, klub ze Stamford Bridge kontynuuje ofensywę transferową. Na celowniku londyńczyków znalazł się teraz pomocnik Barcelony – Fermin Lopez, który może być kolejnym nabytkiem zespołu Enzo Mareski.

Jak informuje „El Chiringuito”, włodarze The Blues złożyli już ofertę za hiszpańskiego pomocnika opiewającą na 75 mln euro. To sygnał, że angielski klub jest gotów poważnie powalczyć o utalentowanego 22-latka, który w ostatnich sezonach pokazał się z bardzo dobrej strony w barwach Dumy Katalonii. Łącznie w hiszpańskim gigancie rozegrał 88 meczów i zdobył 19 bramek.

Sytuacja finansowa Barcelony jest dobrze znana. Klub z Katalonii zmaga się z restrykcjami budżetowymi, co może wymusić sprzedaż wartościowych zawodników. Fermin, choć błyszczał w pierwszym zespole pod wodzą Hansiego Flicka, nie ma obecnie gwarantowanego miejsca w wyjściowej jedenastce, pozostając za takimi zawodnikami jak Gavi czy Dani Olmo.

Warto podkreślić, że 22-letni pomocnik nie planuje opuszczać Barcelony, którą uważa za klub swojego życia. Zawodnik czuje się szczęśliwy na Camp Nou i nie spieszy się do zmiany otoczenia, mimo dużej konkurencji w środku pola. Fermin był wcześniej łączony również z Manchesterem United oraz Aston Villą, ale żadne z tych zainteresowań nie przerodziło się w konkretne rozmowy. Chelsea wydaje się najbardziej zdeterminowana, by sfinalizować transfer, ale przekonanie zawodnika do przeprowadzki na Wyspy Brytyjskie może być największym wyzwaniem.