Chelsea chce byłego zawodnika Liverpoolu. W grze nawet 40 mln euro

18:05, 13. lutego 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski

Chelsea chce latem wzmocnić środek pola. Na celowniku londyńskiego giganta znalazł się Tyler Morton z Lyonu - donosi portal "Sports Boom". Francuski klub oczekuje za pomocnika 40 mln euro.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior

Tyler Morton w kręgu zainteresowań Chelsea

Chelsea zajmuje obecnie piąte miejsce w tabeli Premier League, a wyniki zespołu znacząco poprawiły się pod wodzą nowego menedżera. Liam Rosenior dołączył z RC Strasbourg w styczniu w miejsce zwolnionego Enzo Mareski. Ostatni mecz The Blues zakończył się rozczarowującym remisem z Leeds United (2:2) na Elland Road. Klub nie ukrywa, że latem planuje wzmocnienia środka pola, a na radarze znalazł się były defensywny pomocnik Liverpoolu – Tyler Morton.

Defensywny pomocnik, który jest wychowankiem The Reds, rozegrał na Anfield 14 meczów. W przeszłości był wypożyczany do Blackburn Rovers i Hull City. Jego odejście do Lyonu było efektem decyzji menedżera Arne Slot, który uznał Mortona za zawodnika niewystarczająco dopasowanego do swojej drużyny. Francuski klub zapłacił za Anglika 10 milionów euro.

W Lyonie 23-latek stał się jednym z kluczowych zawodników. Strzelił dwa gole i dorzucił trzy asysty w 29 meczach na wszystkich frontach. Rosenior doskonale zna jego występy z czasów pracy w Strasbourgu. Obecnie francuski klub wycenia pomocnika na 35–40 milionów euro.

Oprócz Chelsea, Mortona obserwują również inne kluby Premier League, w tym Newcastle United, Nottingham Forest, Tottenham Hotspur, Aston Villa oraz Crystal Palace. Morton ma również doświadczenie w reprezentacji Anglii do lat 21, gdzie zagrał 13 razy. Latem tego roku zawodnik może wrócić do Premier League, jeśli pojawi się na stole konkretna oferta.

