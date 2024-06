Chelsea celuje w napastnika mistrzów Premier League

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Chelsea zainteresowana Julianem Alvarezem z Manchesteru City

Chelsea według najnowszych doniesień mediów może w nadchodzących dniach zgłosić się do Manchesteru City. Ma być to związane ze złożeniem oferty za Juliana Alvereza, podaje TyC Sports. Za ewentualnym transferem z udziałem Argentyńczyka do ekipy ze Stamford Bridge może przemawiać to, że w tej ekipie jest już jego rodak. Mowa o Enzo Fernandezie, który miał okazję grać w jednym zespole z Alvarezem, gdy zawodnicy razem broni barw River Plate.

Kłopotem może być jednak to, że aktualni mistrzowie Premier League nie myślą o sprzedaży 24-latka. Alvarez nie zamyka się jednak na zmianę pracodawcy. Tym bardziej że chce więcej czasu spędzić na boisku. Zawodnikowi zależy przede wszystkim na grze w wyjściowym składzie.

Gdyby ewentualny transfer miał dojść do skutku, to potencjalny chętny musi się liczyć z wydatkiem w wysokości 75 milionów euro. Alvarez ma umowę ważną z Man City do końca czerwca 2028 roku. Ostatnie przedłużenie kontraktu miało miejsce w marcu minionego roku.

Środkowy napastnik to 29-krotny reprezentant Argentyny. W drużynie narodowej zdobył siedem bramek. Z kolei w ostatnim sezonie zaliczył 54 spotkania, notując w nich 19 trafień i 13 asyst. Zawodnik do ekipy z Etihad Stadium trafił w styczniu 2022 roku za ponad 21 milionów euro.

