Władze Olympique Marsylia kontynuują wzmocnienia drużyny przed nowym sezonem. Do zespołu, w którym występuje Arkadiusz Milik, tym razem dołączył Cengiz Under.

Reprezentant Turcji został wypożyczony na rok z AS Roma z opcją definitywnego transferu

Under był podstawowym zawodnikiem tureckiego zespołu podczas Euro 2020

23-letni reprezentant Turcji zasilił szeregi klubu ze Stade Velodrome na zasadzie rocznego wypożyczenia z AS Roma. W umowie między klubami znalazła się również opcja definitywnego transferu.

Cengiz Under jest czwartym zawodnikiem, który wzmocnił Marsylię przed rozpoczęciem nowego sezonu. Wcześniej klub poinformował o sfinalizowaniu transferów Gersona i Konrada de la Fuente, a także wykupienia z Borussii Dortmund Leonardo Balerdiego.

Under, który zaliczył trzy występy w reprezentacji Turcji podczas Euro 2020, był piłkarzem włoskiej Romy od lipca 2017 roku. Klub ze Stadio Olimpico sprowadził go wówczas za ponad 14 milionów euro z Istanbul Basaksehir. W trakcie trzech sezonów spędzonych we Włoszech, Under rozegrał na boiskach Serie A 70 spotkań, zdobywając 13 bramek i dokładając do tego osiem asyst.

Poprzedni sezon spędził na boiskach Premier League, na których występował w barwach Leicester City, do którego również był wypożyczony. Reprezentant Turcji nie mógł jednak liczyć na miejsce w podstawowym składzie drużyny prowadzonej przez Brendana Rodgersa i w trakcie całego sezonu rozegrał tylko dziewięć spotkań w lidze.

23-latek ma również na swoim koncie 32 występy i dziewięć bramek w reprezentacji Turcji.