fot. PressFocus Na zdjęciu: Edinson Cavani

Edinson Cavani zostanie wkrótce zawodnikiem FC Barcelony. Sport.es podaje, że sternicy Blaugrany doszli do porozumienia z piłkarzem w sprawie 1,5 rocznego kontraktu.

Edinson Cavani prawdopodobnie w trakcie zimowej sesji transferowej zmieni klub

34-latek może zasilić szeregi FC Barcelony, która pilnie poszukuje wzmocnień do ataku

Urugwajczyk w ekipie z Camp Nou ma wypełnić lukę, która pojawiła się po ogłoszeniu zakończenia kariery przez Sergio Aguero

Cavani już w styczniu ma zakotwiczyć w Barcelonie

Edinson Cavani od momentu, gdy do Man Utd wrócił Cristiano Ronaldo, nie otrzymuje już regularnie okazji do gry. Doświadczony napastnik rozglądał się zatem za innym pracodawcą. Wygląda na to, że od stycznia swoimi golami będzie cieszyć kibiców w Hiszpanii.

Sport.es podaje, że FC Barcelona doszła do porozumienia z zawodnikiem w sprawie kontraktu na 1,5 roku. Piłkarz ma podpisać umowę z klubem z La Liga na początku stycznia. Aktualnie Cavani jest w trakcie załatwiania spraw związanych z rozwiązaniem kontraktu z klubem z Old Trafford.

Urugwajczyk był zainteresowany zmianą barw klubowych. Do tego stopnia, że zgodził się nawet na obniżkę swojego wynagrodzenia przez pierwsze pół roku. Aby Barca mogła spokojnie pracować nad klubowym budżetem. Według medialnych informacji Cavani w Man Utd może liczyć na 160 tysięcy funtów tygodniowo.

34-latek do Manchesteru United dołączył jesienią 2022 roku. W tej kampanii Cavani zdobył pięć bramek w Premier League. Ogólnie w angielskiej ekipie zawodnik rozegrał 57 spotkań, notując w nich 18 trafień i sześć asyst.

