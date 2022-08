fot. PressFocus Na zdjęciu: Edinson Cavani

Edinson Cavani wciąż nie związał się z nowym pracodawcą i jest otwarty na kolejne propozycje. Wydawało się, że Urugwajczyk nawiąże współpracę z Valencią, jednak na horyzoncie pojawiło się poważne zainteresowanie ze strony Realu Sociedad.

Edinson Cavani rozstał się tego lata z Manchesterem United

Napastnik uznał, że kolejnym krokiem w jego bogatej karierze będzie gra w La Lidze. W tej sprawie regularnie kontaktują się z nim Villarreal oraz Valencia

Teraz pojawiło się zainteresowanie ze strony Realu Sociedad, który szuka następcy odchodzącego do Newcastle United Alexandera Isaka

Cavani może zastąpić gwiazdę

Edinson Cavani to jedno z najbardziej rozchwytywanych nazwiska na letnim rynku. Napastnik posiada własną kartę w ręku i ma jeszcze wiele do zaoferowania od strony sportowej. Wraz z końcem czerwca zakończyła się jego współpraca z Manchesterem United.

W ostatnich tygodniach pojawiało się wiele medialnych doniesień dotyczących zainteresowanych jego usługami klubów. Urugwajczyk od początku nastawiał się natomiast na kontynuowanie swojej kariery w La Lidze, gdzie nie miał okazji dotąd występować. Byłaby to dla niego czwarta czołowa liga w Europie.

W Hiszpanii do rywalizacji o Cavaniego przystąpiły Villarreal oraz Valencia. Zdołał się on nawet dogadać z tym drugim zespołem, jednak finalizacja podpisu przedłuża się w czasie. “Nietoperze” najpierw muszą sprzedać jednego ze swoich zawodników, tak by znaleźć fundusze brakujące do opłacania wysokiego kontraktu 35-latka.

Przez swoją opieszałość Valencia może obejść się smakiem, bowiem na horyzoncie pojawiła się kolejna opcja. Poważne kroki w stronę pozyskania byłego napastnika Paris Saint-Germain czyni Real Sociedad, który szuka następcy dla Alexandera Isaka. Szwed lada moment zostanie nowym graczem Newcastle United, a kwota transferu wyniesie nawet 75 milionów euro. Do tej roli wytypowano właśnie Cavaniego.

Urugwajczyk cierpliwie czeka na kolejną propozycję. Jeśli okaże się ona wystarczająco atrakcyjna, wówczas obierze kurs na San Sebastian i wzmocni ekipę Realu Sociedad.

