Pressfocus Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Juventus Turyn w piątek poinformował oficjalnie o pozyskaniu Arkadiusza Milika na zasadzie rocznego wypożyczenia. Polak przed transferem przeszedł testy medyczne i podpisał kontrakt ze Starą Damą.

Juventus początkowo skupiał się na pozyskaniu Memphisa Depaya z FC Barcelony

Wobec wysokich oczekiwań finansowych postanowił skłonić się w stronę Polaka, który został wypożyczony z Olympique Marsylia

W piątek Stara Dama oficjalnie poinformowała o wypożyczeniu napastnika

Milik po dwóch latach przerwy wraca do Serie A

Jeszcze kilka dni temu wszystko wskazywało na to, że priorytetem transferowym Juventusu do wzmocnienia linii ataku jest Memphis Depay. Negocjacje z napastnikiem FC Barcelony nie przebiegały jednak po myśli włodarzy Starej Damy, dlatego pod uwagę brano również inne opcje. Jedną z nich był Arkadiusz Milik, który nie mógł liczyć na regularne występy w Olympique Marsylia.

Do zintensyfikowania negocjacji między Juventusem i Olympique Marsylia doszło tak naprawdę na przestrzeni kilku ostatnich dni. W czwartek Arkadiusz Milik wylądował już w Turynie i przeszedł niezbędne przed podpisaniem kontraktu testy medyczne. Marsylczycy zdecydowali się na wypożyczenie Milika na rok za milion euro plus milion w bonusach. W umowie zawarto również nieobowiązkową klauzulę wykupu napastnika za osiem milionów euro.

W piątkowy poranek Juventus poinformował w oficjalnym komunikacie o pozyskaniu Polaka. 28-latek tym samym wrócił po dwóch sezonach spędzonych we Francji do Serie A. W latach 2016-2020 reprezentował on barwy Napoli.