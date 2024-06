fot, SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

Casemiro łączony jest z Bayernem Monachium

Casemiro to zawodnik, który trafił do Manchesteru United w sierpniu 2022 roku. Wraz z przybyciem Brazylijczyka do klubu z Old Trafford pojawiły się duże oczekiwania względem jego gry. Tymczasem po ostatnim sezonie na zawodnika spadała część krytyka ze strony postronnych obserwatorów.

Ostatnio nie brakuje spekulacji dotyczących przyszłości zawodnika. Tymczasem dziennikarz Eduardo Deconto przekonuje, że Bayern Monachium wykazuje zainteresowanie Casemiro. Jest to na tyle poważne, że klub z Bundesligi miał złożyć nawet konkretne zapytania w sprawie ewentualnej transakcji.

W ostatnim sezonie Casemiro wystąpił łącznie w 32 spotkaniach, notując w nich pięć trafień i trzy asysty. Obecny kontrakt 75-krotnego reprezentanta Brazylii z klubem z Premier League obowiązuje co prawda do 2026 roku. Niemniej mało prawdopodobne według mediów jest to, że aby piłkarz zdecydował się na kontynuowanie kariery a angielskiej ekipie. Rynkowa wartość zawodnika wynosi 20 milionów euro.

W ostatniej kampanii Man Utd wygrał Puchar Anglii. Z kolei rozczarował w lidze angielskiej, zajmując dopiero ósme miejsce w tabeli. Nowy sezon ligowy wystartuje 16 sierpnia. W pierwszej kolejce gracze Czerwonych Diabłów zmierzą się w roli gospodarza z Fulham.

