Casemiro odejdzie z Manchesteru United. Za darmo

Casemiro ma ważny kontrakt z Manchesterem United jedynie do 30 czerwca 2026 roku. Umowa między stronami nie zostanie przedłużona i defensywny pomocnik odejdzie za darmo - dowiedział się Samuel Luckhurst z brytyjskiego dziennika The Sun.

Man United nie przedłuży umowy z Casemiro

Kontrakt Casemiro z Manchesterem United obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2026 roku. Co prawda, angielski klub posiada opcję jednostronnego przedłużenia umowy z doświadczonym pomocnikiem, jednak wiele wskazuje na to, że nie zdecyduje się z niej skorzystać. Jak informuje Samuel Luckhurst z brytyjskiej gazety „The Sun”, 33-letni Brazylijczyk opuści ekipę Czerwonych Diabłów na zasadzie wolnego transferu. Taki scenariusz oznaczałby, że piłkarz po czterech latach gry na Old Trafford będzie mógł swobodnie wybrać kolejny kierunek, jaki obierze w swojej bogatej karierze.

Możliwość pozyskania 78-krotnego reprezentanta Brazylii bez konieczności uiszczania kwoty odstępnego to okazja transferowa, z której zapewne spróbuje skorzystać wiele klubów. Media są jednak zgodne – głównym faworytem w wyścigu o podpis Casemiro jest Al-Nassr. Saudyjski gigant od dłuższego czasu monitoruje sytuację pomocnika i widzi w nim idealne wzmocnienie środka pola. Dodatkowym atutem takiego ruchu mogłaby być możliwość ponownego grania u boku Cristiano Ronaldo. Obaj zawodnicy przez lata wspólnie występowali w Realu Madryt, gdzie razem sięgnęli po liczne trofea.

Casemiro przygodę z futbolem rozpoczął w macierzystym Sao Paulo FC, skąd w 2013 roku trafił na Santiago Bernabeu. W barwach drużyny Królewskich rozegrał łącznie ponad 300 spotkań, zdobywając m.in. pięć pucharów Ligi Mistrzów i trzy mistrzostwa Hiszpanii. W 2022 roku przeszedł do Manchesteru United za około 70 milionów euro, szybko stając się jednym z liderów zespołu Czerwonych Diabłów. Z klubem z Old Trafford wygrał Puchar Ligi Angielskiej oraz Puchar Anglii. Na swoim koncie ma także triumf w Copa America z reprezentacją Brazylii. Prawdopodobna zmiana otoczenia w 2026 roku zakończyłaby ważny etap jego kariery w Europie i otworzyłaby drzwi do nowych wyzwań na Bliskim Wschodzie.