Casemiro czeka na decyzję. Przyszłość pod znakiem zapytania

Manchester United do niedawna wypychał Casemiro, ale ten wrócił do łask i gra regularnie. Gwiazdor wciąż nie zna jednak decyzji w sprawie nowej umowy.

fot. Every Second Media Na zdjęciu: Casemiro

Casemiro walczy o przyszłość na Old Trafford. Czeka na decyzję

Manchester United tego lata przebudował ofensywę, a w kolejnych okienkach skupi się na środku pola oraz defensywie. Z przeprowadzką na Old Trafford łączonych jest wielu pomocników, w tym chociażby Carlos Baleba, Elliott Anderson czy Adam Wharton. Plany Czerwonych Diabłów dotyczące sprowadzenia nowego środkowego pomocnika mogą mieć bezpośredni wpływ na decyzję w sprawie Casemiro. Były gwiazdor Realu Madryt wciąż nie wie, jaka czeka go przyszłość.

Przez długi czas Casemiro był wypychany z klubu, ale nie zgłosił się nikt, kto byłby w stanie opłacić jego wielkie wynagrodzenie. Rezygnowały z niego zarówno europejskie ekipy, jak i te z Arabii Saudyjskiej czy Stanów Zjednoczonych. Brazylijczyk został więc na Old Trafford, a w tym sezonie wrócił do łask. Wywalczył miejsce w pierwszym składzie i cieszy się zaufaniem Rubena Amorima.

Manchester United ma możliwość przedłużenia jego umowy o kolejny sezon, ale najprawdopodobniej z niej nie skorzysta. Nie oznacza to oczywiście rozstania, bowiem strony mogą usiąść do rozmów w sprawie dalszej współpracy. Klub oczekiwałby od zawodnika zgody na obniżenie dotychczasowej pensji. W przeciwnym wypadku zostanie pożegnany.

W tym momencie Casemiro zarabia około 280 tysięcy funtów, a jego wynagrodzenie wzrośnie w przypadku awansu do Ligi Mistrzów. Manchester United nie może sobie już pozwolić na taki wydatek.