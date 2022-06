Pressfocus Na zdjęciu: Sadio Mane

Sadio Mane pożegnał się z Liverpool FC po sześciu latach występów i przeniósł się do Bayernu Monachium. Legenda The Reds, Jamie Carragher przyznał, że bardzo zabolało go odejście Senegalczyka, ale wiedział też, że ten moment musi w końcu nadejść.

Według Jamie Carraghera, Sadio Mane był najlepszym graczem Liverpool FC w ostatnich latach

Carra cenił jego skuteczność oraz fakt, że nie nękały go kontuzje

Ekspert Sky Sports zdawał sobie jednak sprawę, że atak LFC będzie musiał zostać odmłodzony

Mane szuka nowych wyzwań

Sadio Mane na Anfield Road zameldował się latem 2016. W tym czasie wywalczył z Liverpool FC mistrzostwo Anglii (sezon 2019/2020), Puchar Anglii (2021/2022), Puchar Ligi Angielskiej (2021/2022), Ligę Mistrzów (2018/2019), Superpuchar Europy (2019/2020) oraz Klubowe Mistrzostwo Świata (2019/2020). W ciągu sześciu lat, Mane rozegrał dla The Reds 269 meczów, w których strzelił 120 goli i zaliczył 48 asyst.

Kontrakt Senegalczyka z LFC był ważny jeszcze przez rok, a włodarze z Anfield Road mieli rozpocząć z nim negocjacje po zakończeniu sezonu. 30-letni atakujący uprzedził jednak ich ruch i po porażce z Realem Madryt w finale Ligi Mistrzów, oficjalnie poinformował, że chce odejść z Anglii, w poszukiwaniu nowych wyzwań. Ostatecznie jego wybór padł na Bayern Monachium. Odejścia Mane nie może przeboleć legenda Liverpool FC, Jamie Carragher.

Nieunikniona wymiana pokoleniowa

“Mój ulubiony zawodnik Liverpool FC w tej epoce odchodzi. Niskie koszty utrzymanie, wysoka wydajność, brak kontuzji! Mnóstwo trofeów i goli, prawdziwa legenda Liverpool. Dziękuję Sadio!” – napisał Carra na twitterze.

My favourite @LFC player of this era, Sadio Mane finally departs 😢 low maintenance high performance & never injured! Trophies & goals galore, a true Liverpool Legend. Thank you Sadio ❤️ https://t.co/X2XrPGEFaX — Jamie Carragher (@Carra23) June 17, 2022

Wcześniej ekspert Sky Sports przyznał też, że zmiana pokoleniowa w ataku LFC jest nieunikniona. – Liverpool musi odświeżyć linię frontu ze względu na wiek tej trójki, która była absolutnie fantastyczna przez ostatnie 4-5 lat. To smutne, że to wszystko się rozpadło, ale prędzej czy później to musiało tak się skończyć. Mane bowiem od dłuższego czasu wyglądał tak, jakby szukał czegoś innego, zatem klub rozpoczął tą wymianę od niego – stwierdził.

