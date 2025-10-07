PSG od dawna interesuje się kandydaturą Moisesa Caicedo. Gwiazdora Chelsea w swoich szeregach widzi również Real Madryt. Giganci mogą stoczyć o niego bój.

fot. PA Images Na zdjęciu: Moises Caicedo

Caicedo na radarach Realu i PSG. Będzie wielki transfer?

Moises Caicedo wyrósł w ostatnich miesiącach na wielką gwiazdę Chelsea. Kibice uważają, że jest równie ważny dla drużyny, co Cole Palmer, więc jest to dla niego ogromne wyróżnienie. Niewątpliwie jest jednym z najlepszych pomocników na świecie, co przyciąga zainteresowanie innych europejskich gigantów. Media jakiś czas temu sugerowały, że po Caicedo w przyszłym roku może zgłosić się Real Madryt, który planuje wzmocnienie drugiej linii. Xabi Alonso oczekuje transferu piłkarza, który zostanie nowym liderem tej formacji i docelowo zastąpi Toniego Kroosa.

Okazuje się, że Królewscy nie są jedynym potencjalnym pracodawcą Caicedo, gdyż od dawna obserwuje go również Paris Saint-Germain. Gwiazdor jest uważany za idealne uzupełnienie środka pola i zastąpienie Fabiana Ruiza. Miałby stworzyć z Vitinhą oraz Joao Nevesem zabójczy tercet, który będzie najlepszy w całej Europie.

Na przeszkodzie zamierza stanąć oczywiście Chelsea, która również ma mistrzowskie aspiracje i nie chce sprzedawać swoich najważniejszych zawodników. Caicedo ma kontrakt ważny do 2031 roku, a The Blues dwa lata temu płacili za niego 116 milionów euro. Z pewnością zażyczą sobie większej kwoty, dlatego szanse na powodzenie tego ruchu są niewielkie. Nie zmienia to faktu, że Real i PSG widzą go w swoich szeregach, a wiele zależy od nastawienia samego gracza.