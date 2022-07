fot. P. Lewandowska / Miedzlegnica.eu Na zdjęciu: Luciano Narsingh

Miedź Legnica od remisu z Radomiakiem zaczęła nowy sezon PKO Ekstraklasy. Władze beniaminka rozgrywek pracują natomiast wciąż nad wzmocnieniami drużyny. Klub z Legnicy poinformował, że nowym piłkarzem zespołu został Luciano Nasingh.

Miedź Legnica nie ukrywa, że celem postawiony przed drużyną jest przede wszystkim spokojne utrzymanie w lidze. Ponadto zespół ma się koncentrować na każdym najbliższym meczu. Tymczasem władze klubu właśnie sfinalizowały właśnie ósmy transfer.

“31-letni skrzydłowy Luciano Narsingh wzmacnia Miedź. Pomocnik ma za sobą bogatą przeszłość w reprezentacji Holandii oraz w Eredivisie. Występował w najsilniejszych holenderskich klubach, jak Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven oraz Feyenoord Rotterdam. Z zielono-niebiesko-czerwonymi związał się roczną umową z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy” – brzmi komunikat opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Miedzi Legnica.

💥 Luciano Narsingh wzmacnia Miedź 💥



Niderlandzki skrzydłowy związał się roczną umową z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy ✍️



Luciano, witamy w Miedzi i życzymy powodzenia w zielono-niebiesko-czerwonych barwach ‼️ pic.twitter.com/LavtE8SeOg — MKS Miedź Legnica (@MiedzLegnica) July 20, 2022

Narsingh w ostatniej kampanii bronił barw Sydney FC. Wcześniej natomiast bronił barw między innymi takich zespołów jak: Feyenoord Rotterdam, PSV, Swansea City, Heerenveen, czy Ajax. Trener Wojciech Łobodziński dużo obiecuje sobie po współpracy z Holendrem.

– Szukaliśmy doświadczonego i ogranego zawodnika o określonych umiejętnościach. Nadarzyła się okazja, by sprowadzić Luciano i z niej skorzystaliśmy. Zdajemy sobie sprawę, że być może będziemy musieli trochę poczekać aż wejdzie na swój najwyższy poziom. Ale wierzymy, że będzie dla nas wzmocnieniem. Jest dynamicznym skrzydłowym, dobrze gra jeden na jeden. Ma bardzo dobrą przeszłość i chcielibyśmy, by przynajmniej w jakimś stopniu nawiązał do swojej gry z ligi holenderskiej – rzekł szkoleniowiec legniczan.

Rynkowa wartość Narsingha to pół miliona euro. Zawodnik ma na swoim koncie 19 występów w reprezentacji Holandii. Strzelił w nich cztery gole.

