Aston Villa, która wywalczyła bilet do Ligi Mistrzów, tego lata chce wzmocnić środek pola. Jak donosi Daily Mail, włodarze klubu z Birmingham prowadzą negocjacje w sprawie transferu Rossa Barkleya. 30-letni pomocnik z Luton Town spadł do Championship.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Ross Barkley

Ross Barkley prowadzi rozmowy z Aston Villą

Luton Town ostatecznie spadło do Championship, a to oznacza, że większość najlepszych zawodników drużyny The Hatters podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego najprawdopodobniej opuści Kenilworth Road. Jednym z wiodących piłkarzy zespołu Kapeluszników w zakończonym już sezonie bez wątpienia był Ross Barkley. Środkowy pomocnik ma szansę błyskawicznie wrócić do Premier League – uważa brytyjski dziennik “Daily Mail”.

Poważne zainteresowanie 30-latkiem wykazuje bowiem Aston Villa, która musi mieć szeroką kadrę przed rywalizacją na kilku frontach. Przypomnijmy, że ekipa trenowana przez Unaia Emery’ego awansowała do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Włodarze Lwów prowadzą rozmowy z Rossem Barkleyem, który podobno otrzymał propozycję trzyletniego kontraktu. Warto dodać, iż 33-krotny reprezentant Anglii w przeszłości miał już okazję występować na Villa Park.

Wychowanek Evertonu w sezonie 2020/2021 przebywał w Aston Villi na zasadzie wypożyczenia z Chelsea. Ross Barkley, który w CV posiada również Leeds United, Sheffield Wednesday oraz Niceę, w 37 spotkaniach minionej kampanii strzelił 5 goli i zaliczył 6 asyst. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia bardzo doświadczonego zawodnika na 8 milionów euro.