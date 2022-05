PressFocus Na zdjęciu: Adam Buksa

Adam Buksa jest poważnym kandydatem do wzmocnienia RC Lens. Informacje o zainteresowaniu francuskiego klubu napastnikiem reprezentantem Polski potwierdzają francuskie media, informując o szczegółach transakcji.

RC Lens jest zdecydowane na pozyskanie reprezentanta Polski

Buksa ma podpisać z francuskim klubem 5-letni kontrakt

Według francuskich mediów kwota transferu będzie opiewać na sześć milionów funtów

Buksa ma zastąpić najlepszego strzelca

W niedzielę o prawdopodobnym powrocie Buksy do Europy i podpisaniu kontraktu z RC Lens poinformował serwis meczyki.pl. 25-letni zawodnik New England Revolution ma w najbliższym czasie przejść we francuskim klubie badania medyczne.

Informacje o zainteresowaniu Lens Buksą potwierdza również portal Foot Mercato, który na swoich łamach przekazał więcej informacji na temat tego transferu. Buksa ma przenieść się do francuskiego zespołu za 6 milionów euro, a sam złożyć podpis pod pięcioletnią umową.

Comme révélé en Pologne, Lens va recruter le n°9 des New England Adam Buksa. Celui qui reste sur une série de 7 buts inscrits lors des 6 derniers matches de MLS va signer 5 ans et va coûter 6 M€ au club artésien selon nos informations. @Santi_J_FM https://t.co/GSPs9XOl28 — Sébastien Denis (@sebnonda) May 29, 2022

Buksa jest szykowany na następcę Arnauda Kalimuendo, który w zakończonym sezonie zdobył 12 bramek w 34 ligowych występach. 20-latek w drużynie Lens występował na zasadzie wypożyczenia z Paris Saint-Germain i teraz ma wrócić do klubu z Parc des Princes.

Zawodnikiem Lens od ubiegłego roku jest Przemysław Frankowski, a od 1 lipca oficjalnie do drużyny dołączy Łukasz Poręba, który do Francji przenosi się z Zagłębia Lubin.

