Adam Buksa

Reprezentant Polski Adam Buksa od nowego sezonu prawdopodobnie ponownie będzie występował na europejskich boiskach. Jak informuje serwis meczyki.pl, 25-letni napastnik ma zostać piłkarzem francuskiego RC Lens.

Buksa chce wrócić do Europy

Adam Buksa aktualnie broni barw grającego w Major League Soccer New England Revolution, do którego trafił w styczniu 2020 roku za ponad 4 miliony euro z Pogoni Szczecin. O powrocie znajdującego się w bardzo dobrej formie strzeleckiej napastnika do Europy mówi się od dłuższego czasu. Wszystko wskazuje na to, że nastąpi to już tego lata.

Jak poinformował serwis meczyki.pl, Adam Buksa jet bliski związania się z przedstawicielem Ligue 1 – RC Lens. Wkrótce piłkarz przejdzie badania medyczne, które mają poprzedzić podpisanie kontraktu.

Buksa od czasu dołączenia do New England Revolution, rozegrał 75 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 35 bramek. Formą strzelecką imponuje przede wszystkim w tym sezonie, bowiem ma na koncie 11 trafień w 13 spotkaniach.

Polska kolonia w Lens

Polskim zawodnikom szlaki w Lens przetarł Przemysław Frankowski, który dołączył do drużyny przed rokiem, również wracając do Europy z Major League Soccer. Od lipca piłkarzem francuskiego klubu będzie również Łukasz Poręba. Jego transfer z Zagłębia Lubin został zatwierdzony już w lutym.

Jeżeli dojdzie także do finalizacji transferu Adama Buksy, w siódmej drużynie sezonu 2021/22 francuskiej ekstraklasy, w nowym sezonie będziemy oglądać aż trzech Polaków.

