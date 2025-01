Buksa pytany o powrót do Turcji. Jasne stanowisko napastnika Midtjylland

Adam Buksa latem został piłkarzem duńskiego FC Midtjylland. Przy okazji meczu z Fenerbahce dziennikarze pytali napastnika o ewentualny transfer do ligi tureckiej.

Victor Sousa / Alamy Na zdjęciu: Adam Buksa

Nie mam zamiaru opuszczać Midtjylland – mówi Buksa

Adam Buksa poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Antalyasporze. W lidze tureckiej pokazał się z bardzo dobrej strony, zdobywając 16 bramek w 33 występach. Klub z Antalyi nie był jednak w stanie wykupić reprezentanta Polski, więc ten wrócił do RC Lens.

W zespole, w którym występuje również Przemysław Frankowski, nie mógł liczyć na regularną grę. Z wielu ofert, które otrzymał, zdecydował się wybrać tę z Danii, a konkretnie z FC Midtjylland. Wilki za transfer napastnika zapłaciły 4 miliony euro. 28-latek szybko przystosował się do gry nowej lidze, co poskutkowało zdobyciem 5 goli w 10 meczach duńskiej Superligi.

W czwartek przy okazji 8. kolejki Ligi Europy FC Midtjylland zmierzy się z Fenerbahce. Przy okazji rywalizacji z tureckim klubem dziennikarze pytali Adama Buksę o ewentualny powrót do SuperLig po zakończeniu sezonu. 28-latek nie był zaskoczony tym pytaniem, gdyż jak sam powiedział spekulacje transferowe to główny temat w tamtejszych mediach. Natomiast w odpowiedzi czy rozważa transfer do Turcji, odpowiedział, że nie zamierza odchodzić z Midtjylland.

– Po roku gry w Turcji wiem, że spekulacje transferowe to najczęściej zadawane pytanie w tureckiej telewizji i mediach. Nie dziwię się, że mnie pytasz. Jak widać, jako kolejny krok wybrałem FC Midtjylland, z którym wiąże mnie czteroletni kontrakt – mówi Adam Buksa, cytowany przez portal Tipsbladet

– Miałem pewne możliwości w Turcji po sezonie w Antalyasporze. Jednak z różnych powodów wybrałam Danię i bardzo się z tego cieszę. Nie mam zamiaru opuszczać klubu. Szanuję tureckie spekulacje, ale często jest ich za dużo – dodał reprezentant Polski.