Buffon wciąż pragnie grać

W dzisiejszych realiach medycyna sportowa jest na tyle dobrze rozwinięta, że piłkarze mogą cieszyć się zawodowym futbolem przez bardzo długi czas. Nawet jeżeli mają ponad 40 lat. Przykładem tego jest Gianluigi Buffon. Były bramkarz Juventusu latem postanowił wrócić do Parmy, z którą występuje na zapleczu Serie A. Jego zespołowi bliżej do strefy spadkowej, niż gry o czołowe lokaty.

Wydawało się, że aktualny klub, który reprezentuje Buffon, będzie jego ostatnim w karierze. W końcu Włoch w styczniu przyszłego roku skończy 44 lata. Mimo tego doświadczony bramkarz wciąż chce grać.

– Nie wygrałem Ligi Mistrzów i to podtrzymuje mojego ducha rywalizacji. Być może gdybym wygrał Ligę Mistrzów, już dawno przeszedłbym na emeryturę, ponieważ nie miałbym ważniejszych celów do osiągnięcia – powiedział Buffon. Zdradził on gdzie jeszcze chciałby grać.

– Chciałbym zagrać w Meksyku lub Stanach Zjednoczonych. Chciałbym spróbować tego, ale zobaczymy, co się stanie. Jeśli zapytasz mnie, co będę robił w przyszłości, prawda jest taka, że jeszcze nie wiem, czy będę menedżerem, czy trenerem. Znam siebie i wiem, że chcę się doskonalić – wyjaśnił Włoch.

