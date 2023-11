IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Joao Neves

Joao Neves jest łączony z przeprowadzką do Manchesteru United

Portugalczyk obecnie występuje w Benfice

Bruno Fernandes przyznał, że widziałby 19-latka na Old Trafford

Bruno Fernandes widziałby Joao Nevesa w Manchesterze United

Manchester United rozgląda się za nowym pomocnikiem, który w 2024 roku mógłby trafić na Old Trafford. Jednym z piłkarzy łączonym z “Czerwonymi Diabłami” jest Joao Neves. Sam Bruno Fernandes w rozmowie ze “Sport TV” przyznał, że widziałby w swoim zespole utalentowanego Portugalczyka.

– Chciałbym zobaczyć go w Manchesterze United, ma niesamowitą jakość! Ten wybór należy natomiast do Joao. To wspaniały piłkarz, ale wszystko zależy od pomysłów menadżera. To zawodnik, który będzie miał wspaniałą przyszłość. W Manchesterze United lub gdzieś indziej – powiedział kapitan Manchesteru United.

Joao Neves obecnie reprezentuje barwy Benfiki. Z tym klubem jest związany kontraktem do 30 czerwca 2028 roku. Portal “Transfermarkt” wycenia 19-letniego pomocnika na 20 milionów euro. Jednak jego obecny klub z pewnością zażyczy sobie więcej pieniędzy.

