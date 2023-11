Bremer to podstawowy obrońca Juventusu w tym sezonie. Brazylijczyk przyznał w rozmowie z The Telegraph, że w przyszłości chciałby zagrać w Premier League.

IMAGO / Nicolo Campo Na zdjęciu: Gleison Bremer

Bremer marzy o grze w Premier League. Niebawem opuści Juventus?

Bremer trafił do Juventusu w 2022 roku. Jego początki w klubie nie należały do najłatwiejszych. Jednak w sezonie 2023/2024 Brazylijczyk jest podporą defensywy Starej Damy. Do tej pory wystąpił we wszystkich 12 meczach Serie A, opuszczając zaledwie 6 minut gry. Massimiliano Allegri wyraźnie uwierzył w możliwości środkowego obrońcy i przekonał się o jego jakości.

Jak się okazuje, Bremer nie chce kończyć kariery w Juventusie. Piłkarz przyznał, że marzy o grze w Premier League, która jest dla niego najbardziej atrakcyjną ligą.

– Lubię La Ligę i Premier League, ale Premier League to bardzo ekscytujące rozgrywki. Któregoś dnia chciałbym grać w Premier League, ale teraz skupiam się na Juventusie i zdobywaniu z nim trofeów, jesteśmy jedną z najlepszych drużyn na świecie – skomentował Brazylijczyk.