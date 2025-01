Como 1907 wykazuje ogromną aktywność podczas aktualnego zimowego okienka transferowego. Kolejnym celem beniaminka Serie A jest napastnik AS Monaco, Breel Embolo - podaje Matteo Moretto na łamach hiszpańskiego portalu Relevo.com.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas

Breel Embolo przykuł uwagę Como 1907

Como 1907 jest bardzo aktywne podczas trwającego zimowego okienka transferowego. Przypomnijmy, że beniaminek Serie A w tym miesiącu dokonał dwóch najdroższych transakcji w swojej historii. Najpierw do włoskiego klubu za 12 mln euro przeszedł Assane Diao, a później na Stadio Giuseppe Sinigaglia przeniósł się Maxence Caqueret, który kosztował 15 mln euro. Wygląda na to, że klub z Como planuje kolejne zakupy.

Jak donosi Matteo Moretto z hiszpańskiego portalu “Relevo.com”, na celownik zespołu Larianich trafił bowiem Breel Embolo. Włoskiej ekipie przydałoby się wzmocnienie linii ataku i dlatego włodarze beniaminka Serie A zainteresowali się napastnikiem AS Monaco. Niewykluczone, że 73-krotny reprezentant Szwajcarii jeszcze tej zimy wyląduje na Półwyspie Apenińskim, dołączając do trzynastej drużyny włoskiej ekstraklasy.

Breel Embolo z powodzeniem przywdziewa koszulkę zespołu z Księstwa od lipca 2022 roku, gdy przeprowadził się na Stadion Ludwika II za 12,5 miliona euro z Borussii Monchengladbach. Szwajcarski snajper w barwach AS Monaco rozegrał łącznie 72 mecze, zdobył 20 bramek i zaliczył 9 asyst. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia go na 12 milionów euro, a kontrakt 27-letniego zawodnika obowiązuje do połowy 2026 roku.

Warto dodać, że dla Como 1907 na co dzień grają tacy piłkarze jak Pepe Reina, Sergi Roberto, Alberto Moreno, Dele Alli, Nico Paz, Andrea Belotti czy Patrick Cutrone.