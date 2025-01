Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

FC Barcelona rozważa sprowadzenie Dusana Vlahovicia

FC Barcelona stoi przed ważną decyzją dotyczącą letniego okna transferowego. Klub rozważa pozyskanie napastnika najwyższej klasy w celu zastąpienia Roberta Lewandowskiego. Polak oczywiście nadal jest fundamentalną postacią pierwszego składu Dumy Katalonii, ale fakt, że niebawem skończy 37 lat, budzi poważne wątpliwości.

Robert Lewandowski niemal na pewno zostanie w Barcelonie na sezon 2025/2026. Natomiast późniejsze losy Polaka są już jedną wielką zagadką, co przyczyniło się do głośnej debaty w Hiszpanii. Wydaje się, że idealnym rozwiązaniem dla Blaugrany byłoby pozyskanie snajpera, który mógłby rywalizować z “Lewym” przez jedną kampanię, a następnie stałby się jego naturalnym następcą.

Według najnowszych doniesień jako potencjalny kandydat do wzmocnienia Barcelony pojawił się Dusan Vlahović z Juventusu. Ponoć Serb został zaproponowany Dumie Katalonii przez dobrze znanego klubowi agenta. Napastnik Starej Damy może stać się poważną opcją w letnim oknie, jeśli niebawem nie przejdzie do Arsenalu.

Kontrakt Vlahovicia z Juventusem obowiązuje do 2026 roku i wszystko wskazuje na to, że Stara Dama chce się go pozbyć. Sprzedaż w 2025 roku pozwoliłaby Włochom na odzyskanie przynajmniej części z zapłaconych za Serba 80 milionów euro.